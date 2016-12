Analyse: Der Stachel im Fleisch der USA

Niemand darf willkürlich festgenommen oder in Haft gehalten werden. Das legt der neunte Artikel der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte fest. Wer bezichtigt wird, eine Straftat begangen zu haben, wird verhaftet, einem Richter vorgeführt und in einem fairen Verfahren verurteilt oder freigesprochen. So schaut der Optimalfall in einem Rechtsstaat aus. Doch was passiert mit Personen, die keine normalen Kriminellen sind? Mit Personen, die im Verdacht stehen, Terror verbreitet zu haben? Die USA haben nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eine Lösung auf Kuba gefunden, in Guantánamo. Dort machte sich die damalige US-Regierung den Sonderstatus Guantánamos zu Eigen und hebelte Grundrechte, wie jenen neunten Artikel, durch geschickte juristische Argumentationen aus. Im Januar existiert das Lager bereits 15 Jahre.

Sonderstatus Folgt man der Argumentation der US-Juristen, so ist das Gebiet, auf dem das Gefangenenlager errichtet wurde kein Besitztum oder Territorium der USA, sondern von Kuba dauerhaft gepachtet. Was unspektakulär klingt, hat vor allem juristisches Gewicht. Denn befände sich das Lager auf offiziellem US-Gebiet, hätten die Gefangenen Anspruch auf eine Behandlung nach US-Recht, also auf ein ziviles Gerichtsverfahren nach Anklageerhebung und eine zeitlich begrenzte Inhaftierung. Darauf berufen konnten sich die Insassen aber lange nicht. Schon allein deshalb, weil es nach Verabschiedung des Anti-Terror-Gesetztes, dem USA Patriot Act, ausreicht, allein des Terrors bezichtigt zu werden, um für eine unbestimmte Zeit ohne Anklageerhebung festgehalten zu werden. Somit sei laut Regierung offiziell kein Gericht für die Gefangenen zuständig.

Genfer Konvention Viele der Gefangenen wurden im Zuge des sogenannten Krieges gegen den Terror verhaftet. Als Angehörige einer Kriegspartei genießen sie im Normalfall den Schutz der Genfer Konvention für Kriegsgefangene. Doch auch diese juristische Hürde wusste die US-Regierung zu umgehen: So handele es sich bei den Inhaftierten großteils um sogenannte unrechtmäßige Kämpfer, die keiner der in der Konvention aufgelisteten Gruppen zuzuordnen seien. In diesem Fall greift laut Genfer Konvention jedoch ein Passus, der die Klärung des Status solcher Kämpfer vor einem zuständigen Gericht vorsieht. Da aber wegen Guantánamos Sonderstatus kein Gericht offiziell zuständig sei, entfällt laut Regierung auch dieses Recht.

Rechtsprechung Mit den Rechten der Gefangenen befasste sich seit 2003 mehrfach der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der das Vorgehen der Regierung für rechts- und verfassungswidrig erklärte. So urteilte das Gericht im Jahr 2004, dass den Insassen die Möglichkeit eingeräumt werden müsse, ihre Inhaftierung vor einem Bundesgericht unter Zugrundelegung des Völkerrechts, unter anderem der Genfer Konvention, überprüfen zu lassen. Versuche der US-Regierung, diese Regelung durch ein neues Gesetz - den Military Commissions Act - auszuhebeln scheiterten im Jahr 2008 erneut vor dem Obersten Gerichtshof.

Auswirkungen Seit der letzten Grundsatzentscheidung des Gerichtshofes wurde die Rechtmäßigkeit der Inhaftierungen von einem Bundesgericht überprüft und überwiegend bestätigt. Verfahren, die die Freilassung von Gefangenen zum Ziel hatten, gab es hingegen weit weniger. Sie zogen sich zudem meist durch sämtliche Instanzen, also über mehrere Jahre. Viele Gefangene wurden inzwischen entweder ohne gerichtliche Prüfung entlassen oder an ihre Heimatländer überstellt, wo sie weiterhin in Haft sind. Die rechtliche Auseinandersetzung mit dem Gefangenenlager beschränkte sich großteils jedoch lediglich auf die Frage, ob die Inhaftierung an sich rechtmäßig ist. Die Art und Weise der Unterbringung sowie der Einsatz von Folter bei Verhören war hingegen nicht Gegenstand der Verhandlungen.

Menschenrechtsverletzungen Inzwischen ist mehrfach belegt, dass US-Behörden systematische Folter, wie Waterboarding oder die Androhung von Gewalt eingesetzt haben, um Gefangene zur Preisgabe von Informationen über terroristische Aktivitäten zu bewegen. Die USA verstießen damit gleich gegen mehrere Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Elementare Grundwerte wie die Würde des Menschen wurden unter anderem durch den Zwang zur vollständigen Entkleidung bei Verhören und das Ausharren in unangenehmen Körperhaltungen völlig missachtet.

Zur Rechenschaft gezogen, etwa durch einen Beschluss der Vereinten Nationen, wurden die USA bislang nicht, da sie gegen solche Beschlüsse ein Veto im UN-Sicherheitsrat einlegen können. Auch eine Anklage von ranghohen Regierungsvertretern, die dieses Vorgehen zu verantworten haben, vor dem Internationalen Strafgerichtshof wird es nicht geben. Die USA erkennen diesen bislang nämlich nicht an.

Wahrnehmung Die Tatsache, dass die USA bei ihren Militärinterventionen seit 2001 als Kämpfer für die Wahrung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit aufgetreten sind, erscheint mit Blick auf die gängigen Verhörpraktiken und die Missachtung jeglicher Grundrechte der Gefangenen als blanker Hohn. Die USA opferten in einer ihrer schwersten Stunden nach den Angriffen im September 2001 eines der höchsten Güter einer Demokratie dem Wunsch nach Vergeltung. Den Preis zahlten neben den Gefangenen all jene, die daran glaubten, dass es in einer westlichen Demokratie unmöglich sei, das Recht ohne Furcht vor Konsequenzen beugen zu können. So schwer es in manchen Fällen auch fallen mag, es sind unsere Grundwerte, die uns von der menschenverachtenden Ideologie der Terroristen unterscheiden. Folter, Peinigung und die Missachtung von Menschenrechten gehören nicht dazu.

Quelle: RP