Frankfurt: Deutsche-Bank-Aktie stürzt nach Milliardenverlust ab

Nach zwei Milliardenverlusten in Folge will die Deutsche Bank in diesem Jahr wieder schwarze Zahlen schreiben. "Unsere Erwartung ist, dass wir dieses Jahr profitabel sein werden", sagte der Vorstandsvorsitzende John Cryan gestern bei der Bilanzvorlage in Frankfurt. Die Bank geht davon aus, dass nach der Einigung über Strafzahlungen in den Vereinigten Staaten und Russland ein Großteil der juristischen Altlasten abgearbeitet ist.