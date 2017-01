später lesen Berlin Deutschland schickt Soldaten nach Litauen und Mali Teilen

2017-01-20T18:52+0100

Deutschland hat schon vor der Amtseinführung Donald Trumps damit begonnen, mehr militärische Mitverantwortung zu übernehmen und mehr Geld in die Verteidigung zu stecken. Nach ersten Bundestagsberatungen zeichnet sich ab, dass die Bundeswehr künftig im Bürgerkriegsland Mali ihre Präsenz auf 1000 Soldatinnen und Soldaten aufstocken wird. Wie gefährlich die Mission ist, zeigte sich erst am Vortag, als bei einem Anschlag auf ein auch von der Bundeswehr genutztes Lager in Gao über 70 Menschen starben.

