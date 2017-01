später lesen Bundestagswahl AfD-Landeschef Holm tritt im Wahlkreis der Kanzlerin an FOTO: afp Teilen

2017-01-22

Die AfD will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in ihrem Bundestagswahlkreis in Vorpommern das Direktmandat abjagen. Als Kandidaten hat der Landesverband seinen Vorsitzenden, Landtagsfraktionschef Leif-Erik Holm, bestimmt.