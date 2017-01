Die deutsche Geschichte werde "mies und lächerlich" gemacht, das sagte Björn Höcke bei einer Veranstaltung der Jungen Alternative in Dresden. Dafür erntete er im Saal stehenden Beifall. Politiker anderer Parteien verurteilten die Aussagen.

Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke hat mit massiver Kritik am Holocaust-Gedenken der Deutschen Empörung ausgelöst. Höcke prangerte auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative am Dienstagabend in Dresden den Schuldkomplex der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg an: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Zuvor hatte er gesagt, dass eigentlich Dresden die deutsche Hauptstadt sein müsse. Hier seien die ersten Schritte hin zu einer "Fundamentalopposition" getan worden. In Dresden hatte sich 2014 die Pegida-Bewegung gegründet.

Zudem verglich der AfD-Mann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem ehemaligen DDR-Staatschef Erich Honecker. Die Vertreter der etablierten Parteien nannte Höcke in diesem Zusammenhang "erbärmliche Apparatschiks, die nur ihre Pfründe verteilen wollen". Die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker anlässlich des 40. Jahrestags zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1985 sei "gegen das eigene Volk gerichtet" gewesen. Damals sprach Weizsäcker als erstmals vom 8. Mai als "Tag der Befreiung".

Der Auftritt von Björn Höcke in Dresden beginnt im Youtube-Video ab Minute 1:43:22. Die Aussagen zu Richard von Weizsäckers Rede beginnt an Stelle 2:15:10. Die Aussage, das Holocaust-Mahnmal sei ein Denkmal der Schande beginnt bei 2:24:06.

Die Bombadierung Dresdens im Februar 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs, nannte Höcke ein "Kriegsverbrechen". "Mit der Bombadierung wollte man nichts anderes, als uns unsere kollektive Identität zu rauben", sagte Höcke. Man habe die deutschen Wurzeln zerstören wollen und das sei wegen der "systematischen Umerziehung" nach dem Zweiten Weltkrieg auch fast gelungen. "Deutsche Opfer gab es nicht, es gab nur noch deutsche Täter." Das sagte Höcke, kurz bevor er auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin zu sprechen kam.

Der AfD-Politiker sagte in Dresden, bis jetzt sei der deutsche Gemütszustand der "eines total besiegten Volkes". "Anstatt die nachwachsende Generation mit den großen Wohltätern, den bekannten, weltbewegenden Philosophen, den Musikern, den genialen Entdeckern und Erfindern in Berührung zu bringen, von denen wir ja so viele haben,...vielleicht mehr als jedes andere Volk auf dieser Welt..., und anstatt unsere Schüler in den Schulen mit dieser Geschichte in Berührung zu bringen, wird die Geschichte, die deutsche Geschichte, mies und lächerlich gemacht", sagte Höcke. Es gebe keine moralische Pflicht zur "Selbstauflösung", sagte Höcke weiter. Für seine Aussagen bekam Höcke mehrfach stehenden Beifall. Die Huffington Post hatte als erstes über Höckes Auftritt berichtet.

#Höcke: Holocaust-Mahnmal ist "Denkmal der Schande im Herzen der Hauptstadt". Deutsche Geschichte werde mies und lächerlich gemacht. #dd1701 — Matthias Meisner (@MatthiasMeisner) January 17, 2017

Als "zutiefst empörend und völlig inakzeptabel" bezeichnete der Zentralrat der Juden die Äußerungen des AfD-Politikers. Höcke trete das Andenken an die sechs Millionen Juden, die in der NS-Zeit ermordet wurden, mit Füßen. Mit seinen Worten relativiere der AfD-Politiker dieses schwerste und in dem Ausmaß einzigartige Menschheitsverbrechen, erklärte der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster.

Höcke hält Hetz-Rede in Dresden, will Geschichte umschreiben -- #NieWiederRechts

Null Einfluss für das Neonazipack! https://t.co/lp1ENJRle5 — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) January 18, 2017

SPD-Vize Ralf Stegner sprach auf dem Kurznachrichtendienst Twitter von einer "Hetz-Rede" und forderte: "Null Einfluss für das Neonazipack!" Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter nannte die Rede des AfD-Politikers "unsäglich". "Die AfD muss sich unmissverständlich davon distanzieren und sich bei unseren jüdischen Freundinnen und Freunden entschuldigen."

