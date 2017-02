Der AfD-Bundesvorstand will ein Parteiausschlussverfahren gegen den umstrittenen Thüringer Landesvorsitzenden der Partei einleiten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen zitiert, sei dieser Beschluss am Montag in einer Telefonkonferenz mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit gefasst worden.

Die Parteivorsitzende der AfD, Frauke Petry, bestätigte die Nachricht auf ihrer Facebook-Seite. "Die Maßnahme erfolgte nach eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung der Rede Björn Höckes vom 17. Januar 2017 in Dresden." In erster Instanz werde das zuständige Landesschiedsgericht des AfD-Landesverbandes Thüringen über den beantragten Parteiausschluss befinden. Der Post wurde inzwischen wieder gelöscht.

FOTO: Screenshot Frauke Petry/ Facebook

FOTO: Screenshot Frauke Petry/ Facebook

Höcke sprach von "Denkmal der Schande"

Höcke hatte auf einer Veranstaltung der Jungen Alternative am 17. Januar in Dresden den Schuldkomplex der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg angeprangert: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."

Zuvor hatte er gesagt, dass eigentlich Dresden die deutsche Hauptstadt sein müsse. Hier seien die ersten Schritte hin zu einer "Fundamentalopposition" getan worden. In Dresden hatte sich 2014 die Pegida-Bewegung gegründet.

Nach massiver Kritik, auch aus den eigenen Reihen, rechtfertigte der AfD-Politiker seine Aussagen. "Schuldbewusstsein allein kann keine gesunde Identität stiften, sondern nur eine gebrochene", schrieb er. Die Integrationsprobleme in Deutschland resultierten auch aus dieser "gebrochenen Identität".

Vorstand wollte ihn zunächst nicht ausschließen

Auch der Parteivorstand der AfD distanzierte sich von Höckes Aussagen und beriet mehrfach über ein Parteiausschlussverfahren. Zunächst hieß es, gegen Höcke würden lediglich "Ordnungsmaßnahmen" eingeleitet. Nun hat sich offenbar die Parteivorsitzende Frauke Petry durchgesetzt, die kurz nach den umstrittenen Holocaust-Aussagen erklärte, Höcke sei eine "Belastung für die Partei".

Als Reaktion auf Höckes Äußerungen erteilte die KZ-Gedenkstätte Buchenwald ein Hausverbot und verwehrte ihm damit die Teilnahme an einer Kranzniederlegung in dem ehemaligen Konzentrationslager.

(maxk/dpa)