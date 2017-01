später lesen Sechs Bauprojekte befinden sich in NRW Dobrindt will 15 neue Autobahn-Bauvorhaben beschleunigen FOTO: Uwe Miserius FOTO: Uwe Miserius Teilen

2017-01-04

Bundesweit staut sich der Verkehr nirgendwo so stark wie in NRW. Die Bundesregierung will nun die Klagemöglichkeiten gegen mehrere große Infrastrukturprojekte einschränken, um so die Planung zu verkürzen. In NRW sollen sechs weitere Bauvorhaben profitieren. Von Jan Drebes und Thomas Reisener