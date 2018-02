später lesen Alt-Bundespräsident führt Chorverband Christian Wulff ist wieder Präsident FOTO: dpa, bsc FOTO: dpa, bsc 2018-02-24T18:59+0100 2018-02-24T18:59+0100

Christian Wulff geht unter die Sänger. Das frühere Staatsoberhaupt wurde am Samstag in Berlin zum neuen Präsidenten des Deutschen Chorverbandes gewählt. Das Votum sei mit überwältigender Mehrheit ohne Gegenstimmen erfolgt, teilte der Verband am Abend nach seiner Mitgliederversammlung mit.