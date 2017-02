später lesen Landesparteitag in Stralsund Merkel zur CDU-Spitzenkandidatin für Bundestagswahl gewählt FOTO: dpa, sts FOTO: dpa, sts 2017-02-25T16:14+0100 2017-02-25T16:14+0100

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist Spitzenkandidatin der CDU in Mecklenburg-Vorpommern für die Bundestagswahl. Auf einem Landesparteitag in Stralsund wählten die Delegierten die Parteivorsitzende am Samstag mit großer Mehrheit auf den ersten Platz der Landesliste.