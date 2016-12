Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri, hat es eine Festnahme in der Hauptstadt gegeben. Das hat die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch bestätigt.

Weitere Details nannte die Bundesanwaltschaft nicht. Zuvor hatte "Spiegel Online" über die Festnahme berichtet.

Amri war zudem nach einem Medienbericht im Ruhrgebiet deutlich besser vernetzt als bislang angenommen. So soll der in Mailand erschossene Tunesier während seiner Zeit in NRW ein Dutzend Moscheen im Ruhrgebiet besucht haben.

Wie der WDR weiter berichtet, soll er zudem sehr gute Kontakte nach Dortmund gehabt und einen Schlüssel zu einer Moschee besessen haben, in der er übernachtete. Seit Ende 2015 sei er regelmäßig zwischen Berlin und dem Ruhrgebiet gependelt.

Amri soll verantwortlich sein für den Anschlag mit zwölf Toten auf einem Berliner Weihnachtsmarkt. Am 23. Dezember war er auf der Flucht bei einer Polizeikontrolle in Italien erschossen worden. Nach dem Anschlag hatte die Polizei unter anderem eine Flüchtlingsunterkunft in Emmerich durchsucht, einen weiteren Einsatz gab es in Dortmund.

Der Tunesier war nach Angaben von NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD)

2015 nach Deutschland eingereist, er hatte nach seinem Aufenthalt in NRW seit Februar 2016 überwiegend in Berlin gelebt. Die Opposition im NRW-Landtag wirft den Behörden schwere Fehler bei der Überwachung des als Gefährder eingestuften Tunesiers in Nordrhein-Westfalen vor.

Einen Bericht der italienischen Zeitung "La Repubblica", wonach Ermittler eine Sim-Karte aus den Niederlanden im Rucksack Amris gefunden haben sollen, konnte die niederländische Polizei laut der Nachrichtenagentur Reuters nicht bestätigen. Allerdings gebe es Anzeichen dafür, dass Amri auf seinem Weg nach Italien über Frankreich in den Niederlanden gewesen sein könnte, wie Polizei und Staatsanwaltschaft sagten. Die Untersuchungen dauerten aber noch an.

Von der Bundesanwaltschaft gab es auf Anfrage keine Stellungnahme dazu. Laut dem Zeitungsericht soll die Karte aus einem Bestand an Sim-Karten stammen, die zwischen dem 20. bis 22. Dezember in Zwolle, Breda und Nimwegen in Kaufhäusern verteilt wurden.

