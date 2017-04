Aktuell ist die Polizei mit Beamten in Uniform, aber auch in Zivil am BVB-Stadion. "Derzeit ist die Lage entspannt", sagte Polizeisprecher Marco Bischoff unserer Redaktion. "Es gibt keine Unruhen. Einige Fans haben sich versammelt und stimmen sogar Gesänge an." Sämtliche Einsatzkräfte, die für das Spiel am Abend benötigt werden, seien bereits vor Ort. "Etwa eineinhalb Stunden vor Spielbeginn, wenn die Zuschauer in die Arena strömen, werden wir unsere Präsenz der aktuellen Lage entsprechend erhöhen", so Bischoff. "Wir sind gut vorbereitet und können schnell reagieren."