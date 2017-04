Die Betreiber der linksradikalen Diskussionsplattform „linksunten.indymedia.org“ halten das dort aufgetauchte Bekennerschreiben zum Attentat auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund für nicht authentisch. „Weder Inhalt noch Sprache deuten auf einen linken Hintergrund hin, deshalb haben wir es bereits kurz nach der Veröffentlichung gelöscht“, teilten die Betreiber unserer Redaktion mit. „Wir halten das Schreiben für einen Nazifake.“

In der Nacht zum Mittwoch war dort ein Text aufgetaucht, in dem sich eine angebliche Antifa-Gruppe mit dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus brüstet.

Da die Website keine Logs führe, könne man keine Angaben dazu machen, wer das Schreiben veröffentlicht habe, heißt es in einer E-Mail an die Redaktion.