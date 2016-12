Nachdem am Morgen bekannt wurde, dass eine Israelin unter den Todesopfern ist, wurde am Mittag mitgeteilt, dass auch eine Frau aus Italien ums Leben gekommen ist. Das bestätigte die Regierung in Rom am Donnerstag. "Italien gedenkt Fabrizia Di Lorenzos, einer von den Terroristen getöteten Musterbürgerin. Das Land schließt sich tief bewegt dem Schmerz der Familie an", schrieb Ministerpräsident Paolo Gentiloni am Donnerstag auf Twitter.