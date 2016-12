Zwei Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin haben am Mittwochabend mehrere Kundgebungen in der Bundeshauptstadt stattgefunden. Unter anderem hatte die NPD zu einer Versammlung aufgerufen.

Zwei Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin haben am Mittwochabend mehrere Kundgebungen in der Bundeshauptstadt stattgefunden. Unter anderem hatte die NPD zu einer Versammlung aufgerufen. weniger