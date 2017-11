später lesen Sondierungen Der Fahrplan bis zur möglichen Jamaika-Koalition FOTO: ferl FOTO: ferl 2017-11-03T15:41+0100 2017-11-03T17:48+0100

Nach eher ernüchternden zwei Wochen in der ersten Sondierungsphase gehen CDU, CSU, FDP und Grüne nun in die zweite Runde. Erneut sind zwei Wochen für Gespräche vorgesehen. So sieht der terminliche Ablauf aus.