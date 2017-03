Steinmeier geht explizit auf die Politik in der Türkei ein. "Den Weg, den die Türkei in zwei Jahrzehnten nahm, fühlten wir uns besonders Verbunden". Auf die Türkei schaue Deutschland heute aber nicht mit Hochmut und Besserwisserei - der Blick sei von Sorge geprägt, dass alles, was in der Vergangenheit gewachsen sei, zerfällt.