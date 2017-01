später lesen Empfang im Bundeskanzleramt Ratinger Prinzenpaar trifft Angela Merkel FOTO: ap, SO Teilen

Karnevalsstimmung am Regierungssitz: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Montag Prinzenpaare aus ganz Deutschland in Berlin empfangen - darunter auch das Ratinger Prinzenpaar, das aus Kamerun stammt.