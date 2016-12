Zwei Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin haben am Mittwochabend mehrere Kundgebungen in der Bundeshauptstadt stattgefunden. Mit dem Slogan "Herz statt Hetze" demonstrierten Hunderte für mehr Solidarität.

Zwei Tage nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin haben am Mittwochabend mehrere Kundgebungen in der Bundeshauptstadt stattgefunden. Mit dem Slogan "Herz statt Hetze" demonstrierten Hunderte für mehr Solidarität. weniger