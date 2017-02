Medienbericht: BND soll ausländische Journalisten überwacht haben

Der Bundesnachrichtendienst soll laut einem Medienbericht ausländische Journalisten bespitzelt haben – darunter BBC-Mitarbeiter in Afghanistan. Auch Anschlüsse von Mitarbeitern der "New York Times" in dem Land sollen mit eigenen Selektoren überwacht worden sein.

Wie das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, soll der BND von 1999 an mindestens 50 Telefon- und Faxnummern oder E-Mail-Adressen von Journalisten oder Redaktionen auf der ganzen Welt "mit eigenen sogeannten Selektoren" überwacht haben. Was das genau bedeutet, geht aus der Meldung nicht hervor.

Nach Recherchen des Nachrichtenmagazins sollen unter den Spähzielen Anschlüsse des britischen Rundfunksenders BBC in Afghanistan und in der Londoner Zentrale gewesen sein. Daneben sollen auch Anschlüsse von Mitarbeitern der amerikanischen Tageszeitung "New York Times" in Afghanistan auf der Liste stehen, ebenso wie Mobil- und Satellitentelefone von Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters – ebenfalls in Afghanistan, aber auch in Pakistan und Nigeria.

Der BND wollte sich bislang zu den Vorwürfen nicht äußern, berichtet Spiegel Online. In Deutschland, wie auch in vielen anderen westlichen Demokratien, ist die Pressefreiheit ein hohes rechtliches Gut. Das zeigte etwa die Spiegel-Affäre im Jahre 1962, bei der die Redaktionsräume des "Spiegels" durchsucht worden waren. Wegen der kritischen Berichterstattung über die Rüstungspolitik der Bundesregierung und im Besonderen des damaligen Verteidigungsminister Franz-Josef Strauß. Dieser musste schließlich zurücktreten, weil er in dem Verdacht stand, die Überwachung der Redaktion vorangetrieben zu haben.

(heif)