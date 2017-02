Die Bundesanwaltschaft hat einen 28 Jahre alten Afghanen in Berlin wegen Mitgliedschaft in der terroristischen Vereinigung Taliban angeklagt.

Der heute 28-Jährige wurde nach Angaben der Bundesanwaltschaft am 27. Oktober 2016 festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er soll gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben und an zwei versuchten gemeinschaftlichen Mordversuchen beteiligt gewesen sein, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Die Anklageschrift stammt vom 18. Januar, zuständig ist der Staatsschutzsenat des Kammergerichts Berlin.

Der Mann soll sich spätestens 2009 in Afghanistan der radikal-religiösen Vereinigung Taliban angeschlossen haben, die das Ziel verfolge, ausländische Streitkräfte zu vertreiben, die Regierung zu stürzen und einen auf der Scharia basierenden islamischen Staat zu errichten. Die Gruppe sei für Selbstmordattentate, Minen- und Bombenanschläge, Entführungen, Geiselnahmen und gezielte Tötungen verantwortlich. Der Mann habe 2014 und 2015 an Angriffen auf Polizisten teilgenommen. Ob es dabei Verletzte oder Tote gegeben habe, sei nicht bekannt.

(dpa)