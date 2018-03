später lesen Bundesinnenminister Seehofer mahnt "mehr Gelassenheit" in Islam-Debatte an FOTO: dpa, nie jai tba abl 2018-03-17T18:16+0100 2018-03-17T18:15+0100

Der neue Bundesinnenminister hatte mit seinen Äußerungen über den Islam in Deutschland die Debatte am Freitag selbst angestoßen. Nach massiver Kritik hat sich Horst Seehofer jetzt für "mehr Gelassenheit" in der Debatte ausgesprochen.