Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt in einem Interview Stellung zur Rolle Deutschlands in der Flüchtlingskrise - und gibt Fehler zu. Gleichzeitig will sie den Bürgern ihre Ängste nehmen, sagte sie der "Süddeutschen Zeitung".