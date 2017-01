Gabriel schickt Schulz vor und will Außenminister werden

SPD-Chef tritt nicht gegen Merkel an

SPD-Chef Sigmar Gabriel tritt bei der kommenden Bundestagswahl nicht gegen Kanzlerin Angela Merkel an. Martin Schulz soll nach Gabriels Wunsch Spitzenkandidat der Genossen werden.

Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und schlägt den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Herausforderer der Kanzlerin vor. Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel am Dienstag in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin. Zuvor hatten das Magazin "Stern" und "Die Zeit" über Gabriels Verzicht berichtet.

Gabriel will Außenminister werden

Wie der "Stern" weiter berichtet, will Gabriel das Amt von Außenminister Frank Walter Steinmeier (SPD) übernehmen, wenn dieser aller Voraussicht nach die Nachfolge von Joachim Gauck als Bundespräsident antritt.

Der "Stern" zitiert Gabriel wie folgt: "Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD." Schulz habe "die eindeutig besseren Wahlchancen". Und weiter: "Das, was ich bringen konnte, hat nicht gereicht." Zudem sagte er: "Schulz steht für einen Neuanfang. Und darum geht es bei der Bundestagswahl."

Seit Monaten war spekuliert worden, wer bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat der SPD gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) antritt. Für den Dienstagabend war ein neuerliches Spitzentreffen der Genossen zu diesem Thema geplant.

Am Nachmittag wurde dann überraschend bekannt, dass der "Stern" bereits am Mittwoch mit einer großen Titelgeschichte "Sigmar Gabriel – Der Rücktritt" erscheint. Üblicherweise erscheint die Zeitschrift erst am Donnerstag.

Wird Brigitte Zypries neue Wirtschaftsministerin?

Die bisherige Parlamentarische Staatssekretärin Brigitte Zypries ist als neue Wirtschaftsministerin im Gespräch. Die 63-jährige Zypries war von 2002 bis 2009 Bundesjustizministerin und ist heute unter Gabriel Staatssekretärin.