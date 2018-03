Angela Merkel wird am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren. Ihre Familie – ihr Vater ist Pfarrer – zieht nach Ostdeutschland um. Merkel hat zwei jüngere Geschwister, Marcus, geboren 1957, und Irene, geboren 1964. Nach dem Abitur in Templin studiert sie Physik an der Universität Leipzig, wird anschließend Wissenschaftliche... mehr

Angela Merkel wird am 17. Juli 1954 in Hamburg geboren. Ihre Familie – ihr Vater ist Pfarrer – zieht nach Ostdeutschland um. Merkel hat zwei jüngere Geschwister, Marcus, geboren 1957, und Irene, geboren 1964. Nach dem Abitur in Templin studiert sie Physik an der Universität Leipzig, wird anschließend Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für physikalische Chemie an der Akademie der Wissenschaften in Berlin. 1986 promoviert sie schließlich. weniger