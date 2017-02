später lesen Landeswahlversammlung in Essen NRW-AfD wählt Martin Renner zum Spitzenkandidaten FOTO: dpa, a gfh FOTO: dpa, a gfh 2017-02-25T17:40+0100 2017-02-25T17:40+0100

Die nordrhein-westfälische AfD zieht mit ihrem Landesvorsitzenden Martin Renner als Spitzenkandidat in den Bundestagswahlkampf. Die Landeswahlversammlung wählte am Samstag in Essen den 62 Jahre alten Politiker auf den ersten Platz der Landesliste.