Bundeswehr in Mali: Wehrmacht-Parole an Wachturm entdeckt

Wehrmacht-Parole an Wachturm entdeckt

Bundeswehr in Mali

Neuer Zwischenfall bei der Bundeswehr: An einem Wachturm im Camp Castor in Mali ist eine Bericht zufolge eine Parole der Wehrmacht entdeckt worden. Der Militärische Abschirmdienst ermittelt.

Nach einem Bericht des "Spiegel" stand in Runen-Schrift "Gott mit uns" an der Holzwand. Das sei zuletzt ein Schlachtruf der Wehrmacht gewesen, der vor allem auf den Gürtelschnallen der Soldaten direkt über dem Hakenkreuz gestanden sei. In rechtsradikalen Kreisen sei die Parole bis heute weit verbreitet, schreibt das Nachrichtenmagazin.

Der Militärische Abschirmdienst ermittelt

Der Schriftzug sei unmittelbar nach Bekanntwerden entfernt worden, sagte der Kontingentführer, Oberstleutnant Marc Paare, dem "Spiegel". Er habe den Militärischen Abschirmdienst informiert. Bislang lägen keine Untersuchungsergebnisse vor.

Zuletzt hatte der Fall des rechtsextremen Offiziers Franco A. Aufsehen erregt. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit einem Komplizen einen Terroranschlag geplant zu haben. Franco A. war im französischen Illkirch stationiert gewesen und hatte ein Doppelleben als "syrischer Flüchtling" geführt.

Seine Masterarbeit aus dem Jahr 2013 hatte völkisches und rassistisches Gedankengut enthalten, was aber nicht zu seiner Entlassung führte.

(csi/dpa)