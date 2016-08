später lesen Erneute Kanzlerkandidatur CDU-Spitze stärkt Merkel den Rücken FOTO: dpa, mk rf abl tmk Teilen

In der CDU-Spitze gibt es breiten Rückhalt für eine erneute Kanzlerkandidatur von Parteichefin Angela Merkel. Merkel ließ aber auch am Montag im Parteivorstand offen, ob sie ein weiteres Mal zur Verfügung stehe. Die CSU hält sich in Sachen K-Frage indes vielsagend zurück.