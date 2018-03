Die CSU schickt neben Parteichef Horst Seehofer ihren bisherigen Generalsekretär Andreas Scheuer als Verkehrsminister nach Berlin. Entwicklungsminister bleibt Gerd Müller. Staatsministerin für Digitalisierung soll Dorothee Bär werden.

Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag am Rande der CSU-Vorstandssitzung in München. Seehofer selbst wird neuer Bundesinnenminister. Auch die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuvor schon darüber berichtet.

Seehofer macht den Weg für Söder frei

Darüber hinaus tritt CSU-Chef Horst Seehofer am 13. März als bayerischer Ministerpräsident zurück und macht damit den Weg für die Wahl von Markus Söder zu seinem Nachfolger frei. Das gab Seehofer während der Sitzung bekannt. Einen Termin für die Wahl seines Nachfolgers benannte Seehofer zunächst noch nicht.

(se/dpa/AFP)