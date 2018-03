Andreas Scheuer übernimmt im neuen Kabinett das Minsterium für Verkehr und Infrastruktur. Immer wieder sorgte er in der Vergangenheit mit provokanten Aussagen für Aufsehen. Wir stellen ihn vor. weniger

Im Februar 2018 mit Noch-CSU-Chef Horst Seehofer: Seit 2013 war Scheuer Generalsekretär der CSU. Er organisierte die für seine Partei allerdings nur mäßig erfolgreichen Wahlkämpfe zur Europawahl 2014 und zur vergangenen Bundestagswahl und vertrat als "Mann fürs Grobe" Seehofers strittige Positionen in der Flüchtlingskrise gegenüber der Schwesterpartei CDU mit scharfen Worten.

Scheuer wurde 1974 in Passau geboren. Der Niederbayer ist katholisch, verheiratet und hat ein Kind.

Als Generalsekretär ist er inzwischen aber ein Begriff, nicht zuletzt wegen seiner oft markigen Worte. Aber normalerweise ist die Kritik an seinen Aussagen eher kurz und kommt meist auch nur vom politischen Gegner.

Was Gegenwind ist, hatte Scheuer schon kurz nach seinem Amtsantritt als Generalsekretär erfahren müssen. Nach massivem öffentlichem Druck musste er auf einen in Tschechien erworbenen Doktortitel verzichten. Den hätte er zwar in Bayern und Berlin tragen dürfen, nicht aber anderswo. Plagiatsvorwürfe gegen Scheuer bestätigten sich aber nicht.