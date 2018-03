Katarina Barley wird in der neuen großen Koalition Justizministerin. Schon dem vorherigen Kabinett gehörte sie an - ab Juni 2017 als Bundesfamilienministerin sowie ab September 2017 als geschäftsführende Bundesarbeitsministerin. Wir stellen die SPD-Politikerin vor. weniger

Katarina Barley wird in der neuen großen Koalition Justizministerin. Schon dem vorherigen Kabinett gehörte sie an - ab Juni 2017 als Bundesfamilienministerin sowie ab September 2017 als geschäftsführende Bundesarbeitsministerin. Wir stellen die SPD-Politikerin vor.

Barley wurde 1968 in Köln geboren und wuchs dort auf. Ihr Studium der Rechtswissenschaften absolvierte sie in Marburg, ihr Rechtsreferendariat in Trier. Schließlich promovierte sie.

Vor ihrer politischen Karriere war sie sowohl als Rechtsanwältin in einer Hamburger Großkanzlei als auch als Richterin tätig. Zudem war sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Barley trat 1994 in die SPD ein und sitzt seit 2013 für den Wahlkreis Trier im Bundestag. An Selbstbewusstsein mangelt es ihr nicht. Sie sei so etwas wie die "Universalwaffe" ihrer Partei, sagte sie unlängst. Das war beim politischen Aschermittwoch 2018 in ihrer Heimat Rheinland-Pfalz - und klar, das Eigenlob war auch etwas augenzwinkernd gemeint.