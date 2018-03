Norbert Blüm schaltet sich in die Hartz-IV-Debatte ein und widerspricht dem neuen Gesundheitsminister Jens Spahn: "Armut beginnt nicht, wenn du kein Dach über dem Kopf und nichts zu essen hast."

"Sie sind herzlos und Sie sind ohne Empathie mit denjenigen, die Hartz IV empfangen müssen", sagte der ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm am Mittwochabend in der Fernsehsendung "Stern TV". "Was ich am meisten bedaure, ist, dass sich viele Hartz-IV-Empfänger durch solche sozialbürokratischen, eiskalten Bemerkungen diskriminiert fühlen", fügte der 82-jährige Ex-Minister hinzu.

Erst vor wenigen Tagen hatte der CDU-Politiker Spahn mit der Aussage für Empörung gesorgt, Hartz IV bedeute "nicht Armut" sondern sei die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut. "Damit hat jeder das, was er zum Leben braucht."

Bei "Stern TV" widersprach CDU-Politiker Blüm den Aussagen des Ministers: "Armut beginnt nicht, wenn du kein Dach über dem Kopf und nichts zu essen hast. Das Problem ist, wenn du ausgeschlossen wirst oder keine Chancen hast. Und viele dieser Hartz IV-Empfänger fühlen sich ausgeschlossen."

Besonders dieser soziale Aspekt bereitet Blüm laut eigenen Worten Sorgen: "Wenn wir denjenigen, die sich anstrengen, auch noch vorwerfen, sie seien faul oder arbeitsunwillig, dann fügen wir dem materiellen Mangel auch noch die öffentliche Verachtung hinzu", sagte der ehemalige Bundesarbeitsminister.

