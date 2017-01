In Koblenz haben am 21. Januar 2016 tausende Menschen gegen einen Kongress der europäischen Rechtspopulisten demonstriert. An dem Kongress nahmen unter anderem Geert Wilders, Marine Le Pen und Frauke Petry teil.

In Koblenz haben am 21. Januar 2016 tausende Menschen gegen einen Kongress der europäischen Rechtspopulisten demonstriert. An dem Kongress nahmen unter anderem Geert Wilders, Marine Le Pen und Frauke Petry teil. weniger