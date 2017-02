Bundesregierung: Der Fall Yücel wird zur Staatsaffäre

Die Inhaftierung des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei hat zu erheblichen Spannungen zwischen Berlin und Ankara geführt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere Spitzenpolitiker verurteilten den Haftbefehl für den Istanbuler Korrespondenten der "Welt". Merkel bezeichnete ihn als "bitter und enttäuschend". Der Fall werfe ein "grelles Schlaglicht auf die Unterschiede, die unsere beiden Länder offensichtlich bei der Anwendung rechtsstaatlicher Grundsätze haben", sagte Außenminister Sigmar Gabriel (SPD). Er ließ den türkischen Botschafter ins Auswärtige Amt einlanden. In deutschen Städten demonstrierten gestern Tausende für Yücels Freilassung. In Köln beteiligten sich 50 Wagen an einem Autokorso.

Der 43-Jährige Yücel besitzt die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Er war am Montag in Istanbul nach 13 Tagen in Polizeigewahrsam in Untersuchungshaft genommen worden, obwohl er sich freiwillig den Behörden gestellt hatte. Ihm werden "Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung" vorgeworfen. Die Untersuchungshaft kann bis zu fünf Jahre dauern; auf die Straftaten, die Yücel vorgeworfen werden, stehen bis zu siebeneinhalb Jahre Haft.

Yücels Artikel sollen als Beweise gelten

Als Beweise führen die Behörden mehrere Artikel Yücels an. Darin soll er der verbotenen Kurdenpartei PKK oder der Gülen-Bewegung Raum gegeben haben, die Ankara für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich macht. Die Artikel seien so übersetzt worden, dass sie gegen Yücel verwendet werden könnten, bemängelte sein Anwalt.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Aydan Özoguz (SPD), sieht die deutsch-türkischen Beziehungen nachhaltig beschädigt. "Der türkische Staat scheint nur noch mit Verboten und Inhaftierungen auf jede Form der Kritik zu reagieren", sagte sie. Das schade den deutsch-türkischen Beziehungen nachhaltig. In der Türkei seien mehr Journalisten in Haft als in China oder im Iran. "Nun hat es mit Deniz Yücel auch einen deutsch-türkischen Journalisten getroffen. Die türkische Justiz zeigt dabei eine Härte, die vollkommen unverhältnismäßig erscheint."

Lammert stellt Debatte in Aussicht

Der Fall beschäftigt auch den Bundestag. Dessen Präsident Norbert Lammert (CDU) stellte eine Debatte in Aussicht. "In der kommenden Woche wird sich das Parlament voraussichtlich auf Antrag der Fraktion Die Linke in einer aktuellen Stunde mit der Situation in der Türkei befassen", sagte Lammert. Der Fall mache einer breiten deutschen Öffentlichkeit deutlich, "wie inakzeptabel die Entwicklung in der Türkei ist, wo in den vergangenen Wochen und Monaten viele Medienunternehmen geschlossen und weit über 100 kritische Journalisten eingesperrt worden sind".

Grünen-Chef Cem Özdemir forderte die Bundesregierung auf, sich mehr für Yücel zu engagieren. "Es geht um die Verteidigung der Pressefreiheit und die Werte Europas. Die Bundesregierung muss deutlich machen, dass es ihr ernst ist", sagte Özdemir. FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki forderte als Reaktion ein Einreiseverbot für türkische Regierungsmitglieder in Deutschland. Es sollten "bis auf Weiteres" keine Einreise-Visa erteilt werden.

Quelle: RP