Vorsorgemodell Der Staat soll für die Rente anlegen

Die schwarz-grüne Regierung in Hessen wirbt für die "Deutschland-Rente". Das ist ein Vorsorgemodell in Konkurrenz zur Riester-Rente, das sich an skandinavischen Pensionsfonds orientiert. Von Birgit Marschall und Eva Quadbeck