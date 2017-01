später lesen Eurostat Deutschland führt bei Zahl der Asylanträge in der EU Teilen

Twittern





2017-01-03T07:29+0100 2017-01-03T08:06+0100

In Deutschland wurden in den ersten drei Quartalen des vergangenen Jahres mehr Asylanträge gestellt und entschieden als in den übrigen 27 EU-Staaten zusammen. Das gehe aus Datensammlungen des europäischen Statistikamtes Eurostat hervor, schreibt "Die Welt".