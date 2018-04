später lesen Zukunft der Partei Die Sehnsucht der CDU nach dem Konservativen FOTO: ap, SO FOTO: ap, SO 2018-04-05T19:23+0200 2018-04-06T19:34+0200

Angela Merkel hat die CDU so weit in die Mitte der Gesellschaft gerückt, dass der konservative Flügel gebrochen ist. Nun wird operiert. An der Basis wie auf der bundespolitischen Bühne. Von Kristina Dunz