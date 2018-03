später lesen Zuwanderung Deutschland hat jetzt eine halbe Million mehr Einwohner FOTO: dpa, nie gfh fux FOTO: dpa, nie gfh fux 2018-03-13T11:46+0100 2018-03-13T12:06+0100

In Folge der Zuwanderung während der Flüchtlingskrise im Jahr 2016 ist die Zahl der Einwohner in Deutschland insgesamt um 500.000 Menschen gestiegen. Insgesamt lebten Ende 2016 82,5 Millionen Menschen in Deutschland.

Olivia Konieczny Olivia Konieczny (oko) arbeitet als Redakteurin am Newsdesk von RP ONLINE und ist zuständig für die Veranstaltungs-App DUU. zum Autorenprofil schließen