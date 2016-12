Die tunesischen Behörden haben nach Angaben des Innenministeriums drei Menschen festgenommen, die unter Verdacht stehen, Verbindungen zum mutmaßlichen Berliner Attentäter Anis Amri gehabt zu haben.

Einer der drei Festgenommenen sei ein Neffe Amris, erklärte das Innenministerium in Tunis am Samstag. Die drei mutmaßlichen Dschihadisten wurden demnach bereits am Freitag gefasst. Sie seien Mitglieder einer "Terrorzelle", die in Verbindung zu Amri gestanden habe.

Der 24-jährige Amri war in der Nacht zu Freitag von der italienischen Polizei bei Mailand erschossen worden. Nach Erkenntnissen der Ermittler steuerte der als islamistischer Gefährder bekannte Tunesier bei dem Anschlag am Montag einen Lastwagen in die Menschenmenge vor der Berliner Gedächtniskirche. Zwölf Menschen starben, fast 50 weitere wurden verletzt.

(jco/AFP)