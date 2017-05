später lesen Rechtsextremismus in der Bundeswehr Militär-Geheimdienst ermittelt in hunderten Fällen FOTO: dpa, kjh pzi vfd cul FOTO: dpa, kjh pzi vfd cul 2017-05-03T14:19+0200 2017-05-03T14:19+0200

Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurden in den vergangenen vier Jahren 18 Bundeswehr-Angehörige wegen Verbreitung rechten Gedankenguts vorzeitig aus dem Dienst entlassen. Aktuell ermittelt der militärische Geheimdienst in hunderten weiteren Fällen.