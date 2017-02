Flüchtlingspolitik: Auf die Willkommenskultur folgt die Abschiebekultur

Eva Quadbeck (qua) leitet die Parlamentsredaktion der Rheinischen Post in Berlin.

Auf die weltweit beachtete deutsche Willkommenskultur folgt nun die Abschiebekultur. Bund und Länder beraten darüber, wie sie die Menschen, die vor anderthalb Jahren ins Land gelassen wurden, nun möglichst schnell wieder loswerden.

Der nationalen Kraftanstrengung für die Bereitstellung von Notunterkünften, für die Registrierung und Integration folgt nun die nationale Kraftanstrengung für die Bereitstellung von Abschiebebetten, der Organisation fehlender Papiere und für das Verfrachten in die alte Heimat. Das ist für die Betroffenen bitter.

Es ist natürlich richtig, dass Asylbewerber, deren Anträge abgelehnt werden, das Land wieder verlassen müssen. Nur so kann sichergestellt werden, dass genug Ressourcen für jene da sind, die den Schutz auch wirklich benötigen. Doch in der Debatte um die Frage, wie Abschiebungen, Rückführungen und freiwillige Rückkehr nun möglichst effizient gestaltet werden, zeigt sich erneut, wie fahrlässig es war, nicht früher und effizienter zu kontrollieren, wer in unser Land einreist.

Angriffsfläche für Rechtspopulisten

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Deutschland im Sommer 2015 die falschen Signale in die Welt sandte. In den Flüchtlingslagern und in bettelarmen Ländern verstanden die Menschen die deutsche Willkommenskultur als Einladung.

Wenn Bund und Länder jetzt nicht schnell handeln, werden Ende des Jahres rund ein halbe Million Menschen in Deutschland leben, die über keinen Aufenthaltstitel verfügen. Eine derart große Zahl bietet viel sozialen Sprengstoff und Angriffsfläche für Rechtspopulisten. Sie droht auch unter den Flüchtlingen für Unruhe zu sorgen, weil die Menschen als Flüchtlinge erster und zweiter Klasse wahrgenommen werden. Zudem besteht die Gefahr, dass Menschen massenweise in die Illegalität abtauchen, kriminell werden oder sich radikalisieren.

Den Plan, den die Bundesregierung nun vorgelegt hat, brauchen wir also. Die Länder zeigen sich bislang damit überfordert, die abgelehnten Asylbewerber zur Rückkehr zu bewegen. Daher muss der Bund einen Teil der Organisation übernehmen.