Ein Nigerianer, ein Iraker, sieben vollstreckte Haftbefehle - so lautet die Bilanz nach einem Tag auf Streife mit den Bundespolizisten an der Grenze bei Passau. Unser Autor hat die Beamten begleitet.An der Autobahn-Kontrollstelle Rottal-Ost an der A3 schaut sich die Bundespolizei seit September 2015 rund um die Uhr jedes Auto an.

Ein Nigerianer, ein Iraker, sieben vollstreckte Haftbefehle - so lautet die Bilanz nach einem Tag auf Streife mit den Bundespolizisten an der Grenze bei Passau. Unser Autor hat die Beamten begleitet. An der Autobahn-Kontrollstelle Rottal-Ost an der A3 schaut sich die Bundespolizei seit September 2015 rund um die Uhr jedes Auto an.

Große Bereitschaft, wenig zu tun: Blick in die Registrierstelle der Bundespolizei in einer riesigen Halle in Passau. weniger

Große Bereitschaft, wenig zu tun: Blick in die Registrierstelle der Bundespolizei in einer riesigen Halle in Passau.

Hauptkommissar Frank Koller auf der deutsch-österreichischen Grenze an der Stelle, an der im September 2015 über 2000 Kinder, Frauen und Männer an provisorischen Absperrungen standen. Heute ist alles frei und die Tankstelle in Österreich für Tanktouristen wieder in Betrieb.