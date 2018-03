Aus Berlin-Neukölln kommend bringt Franziska Giffey eine Fülle an Erfahrung mit sozialen Themen mit, wenn sie nun ins Bundesfamilienministerium wechselt. In dem Bezirk war sie seit April 2015 Bezirksbürgermeisterin. Wir stellen die SPD-Politikerin vor.Quelle: KNA weniger

Aus Berlin-Neukölln kommend bringt Franziska Giffey eine Fülle an Erfahrung mit sozialen Themen mit, wenn sie nun ins Bundesfamilienministerium wechselt. In dem Bezirk war sie seit April 2015 Bezirksbürgermeisterin. Wir stellen die SPD-Politikerin vor. Quelle: KNA

Giffey wurde 1978 in Frankfurt (Oder) geboren. Die Verwaltungswirtin ist ein Kind der Wende. In Fürstenwalde hat sie in ihrer Kinder- und Jugendzeit die Folgen des Niedergangs der DDR erlebt. Sie kennt die Probleme der Ostdeutschen aus nächster Nähe und hat einen großen Teil ihres Lebens in Berlin verbracht.