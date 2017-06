später lesen G20-Gipfel in Hamburg Polizei genehmigt Protestcamp – aber nicht zum Schlafen FOTO: dpa, ahe csa FOTO: dpa, ahe csa 2017-06-30T18:34+0200 2017-06-30T18:34+0200

Die Hamburger Polizei hat nun doch ein Protestcamp von G20-Gegnern erlaubt – aber nicht zum Übernachten und weit außerhalb der Demonstrationsverbotszone. Die Organisatoren von "Yes we camp" setzen ihre Hoffnungen deshalb in die Justiz.