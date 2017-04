Deutschland stellt weitere 1,169 Milliarden Euro für die Opfer des syrischen Bürgerkriegs zur Verfügung. Das kündigte Außenminister Sigmar Gabriel bei einer internationalen Geberkonferenz in Brüssel an.

SPD-Politiker Gabriel forderte insgesamt mehr Hilfe für die Menschen in Syrien. "Die Leidtragenden dieses mörderischen Bürgerkrieges sind seit Jahren Familien, Kinder, unschuldige Menschen dort", sagte Gabriel am Mittwochmorgen in Brüssel, wo derzeit eine Konferenz zur Zukunft Syriens stattfindet. Er betonte, dass der politische Prozess in Syrien nicht vergessen werden dürfe. Es sei wichtig auf eine Demokratisierung und Neuwahlen hinzuarbeiten.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) kritisierte am Mittwoch, dass 536.000 syrische Kinder in Jordanien, dem Libanon und der Türkei keine Schulausbildung erhielten. Geberländer hätten bei der Syrien-Konferenz in London im Februar 2016 versprochen, dass alle syrischen Flüchtlingskinder bis zum Ende des Schuljahres 16/17 unterrichtet werden könnten.

(rent/dpa)