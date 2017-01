Falschmeldungen bei der Urteilsverkündung

Handyverbot Aus dem Saal des Bundesverfassungsgerichts heraus dürfen keine Nachrichten, etwa per E-Mail, verschickt werden. Die Berichterstatter der Online-Medien sitzen dafür in einem gesonderten Raum, in den der Ton der Verhandlung übertragen wird.

Das ist passiert Während der Urteilsverkündung berichteten mehrere namhafte Medien per Eilmeldung, dass das Verfassungsgericht dem NPD-Verbotsantrag stattgegeben habe. Diese mussten sie wenige Minuten später korrigieren.

So kam es zum Fehler Unter anderem Spiegel Online erklärte den Fehler so: Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, zitierte zunächst die Anträge auf das Parteiverbot, in denen im Indikativ vom Verbot der Partei die Rede ist. Einige Redaktionen verwechselten daraufhin die Anträge mit dem Urteil.

Debatte Der Fall sorgte für eine Debatte um den Umgang mit Eilmeldungen. So schrieb Zeit Online: "Eilmeldungen sind in Zeiten mit vielen großen Nachrichtenlagen bedauerlicherweise auch für uns fast schon zu einem Standard geworden. Wir dürfen, wie unruhig die Zeiten auch sein mögen, dabei nicht in Hektik verfallen."