Bundesjustizminister Maas will Internetkonzerne wie Facebook und Twitter dazu zwingen, strafbare Hasskommentare konsequenter zu entfernen. Sein Gesetzentwurf stieß jedoch auf Kritik. Nun hat die große Koalition die letzten strittigen Punkte ausgeräumt.

Damit könne das Gesetz in der kommenden Woche vom Bundestag verabschiedet werden, teilten Fraktionsvertreter von SPD und CDU am Freitag übereinstimmend mit. Das Gesetz nimmt Internetkonzerne wie Facebook in die Pflicht, rechtswidrige Inhalte schneller zu löschen.

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sprach von einem "guten Ergebnis". Im Gesetzestext seien "sinnvolle Klarstellungen" erreicht worden. "Dieses Gesetz löst nicht alle Probleme, und doch ist es ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung von Hasskriminalität und strafbaren Fake News in sozialen Netzwerken", erklärte der Justizminister.

Strafen bis zu 50 Millionen Euro

Kritiker des Gesetzes hatten befürchtet, dass Internetkonzerne im Zweifel auch rechtmäßige Inhalte löschen, um Bußgelder in Höhe von bis zu 50 Millionen Euro zu vermeiden. Die Nachbesserungen an dem Gesetzentwurf sehen nun unter anderem eine Lockerung der Sieben-Tage-Frist zur Löschung von strafwürdigen Inhalten vor, um den Konzernen mehr Spielraum zu geben. Außerdem müsse gerade bei Meinungsäußerungen nun auch der Kontext bei der Überprüfung der Inhalte einbezogen werden.

Außerdem hätten Fachpolitiker von Union und SPD vereinbart, dass die Internetkonzerne in rechtlich schwierigen Fällen nicht immer selbst über Löschungen entscheiden müssten, berichtete die Nachrichtenagentur dpa. Stattdessen sollen die Plattformbetreiber solche Beschwerden auch an neue gemeinsame Einrichtungen abgeben können.

Nach Informationen von dpa steht die Einigung der Fachpolitiker allerdings unter dem Vorbehalt, dass Union und SPD mehrere vor der Bundestagswahl ausstehende Projekte der Koalition im Paket beschließen.

