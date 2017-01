später lesen Gleicher Lohn für gleiche Arbeit Gesetz zu Lohngerechtigkeit kommt FOTO: dpa, mkx tmk FOTO: dpa, mkx tmk Teilen

Twittern





2017-01-10T18:46+0100 2017-01-11T06:25+0100

Beschäftigte sollen künftig einen Auskunftsanspruch erhalten. Dann könnten sie erfragen, was Kollegen in gleichwertigen Positionen verdienen. Familienministerin Schwesig bringt am Mittwoch nach langem Streit einen entsprechenden Entwurf ins Kabinett ein. Von Jan Drebes