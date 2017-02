Gregor Gysi ist im Herbst 2015 nicht erneut als Fraktionsvorsitzender der Linken angetreten. Er bleibt jedoch der Star der Linken, seit die Partei so heißt. Und noch ein ganzes Stück länger. Ein Porträt. weniger

Gregor Gysi ist im Herbst 2015 nicht erneut als Fraktionsvorsitzender der Linken angetreten. Er bleibt jedoch der Star der Linken, seit die Partei so heißt. Und noch ein ganzes Stück länger. Ein Porträt.

Gysi im Mai 1994 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Chemnitz. Gysi, Jahrgang 1948, kommt aus einer Familie, die in der DDR bekannt war. Sein Vater war Kulturminister, dann Botschafter in Italien und schließlich Staatssekretär für Kirchenfragen. Der Sohn brachte es 1971 zum jüngsten Anwalt der DDR, vertrat später auch prominente Oppositionelle. Nebenher erzog er nach der Trennung von seiner ersten Frau alleine seinen Sohn.

Noch aus dieser Zeit rührt die Debatte, ob Gysi als Informeller Mitarbeiter (IM) für die Stasi Mandanten bespitzelt hat. Gysi selbst bestreitet dies vehement. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen ermittelt in Hamburg aber immer noch die Staatsanwaltschaft.

Gregor Gysi mit dem damaligen Vorsitzenden der Linkspartei, Oskar Lafontaine (l.) im Jahr 2006. 2007 hatten die WASG und die zuvor in Linkspartei umbenannte PDS auf einem Parteitag zur gesamtdeutschen Partei Die Linke fusioniert.

Regierungserfahrung hat er kaum: Als Wirtschaftssenator in Berlin trat er 2002 nach nur einem halben Jahr zurück.

Hier ist Gysi auf dem PDS-Parteitag 1998 in Rostock zu sehen. Jetzt in Bielefeld sagte er: "Heute spreche ich letztmalig als Vorsitzender unserer Bundestagsfraktion auf einem unserer Parteitage. Die Legislaturperiode des Fraktionsvorstandes endet im Herbst 2015. Ich werde nicht erneut kandidieren, da die Zeit gekommen ist, den Vorsitz unserer Fraktion in jüngere Hände zu legen. (...)"