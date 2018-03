soll nach dem Willen der CSU-Spitzebleiben. Neben Horst Seehofer und Andreas Scheuer ist er der dritte Minister der CSU in der Bundesregierung.Er verdiente sich unter anderem dadurch Respekt, dass er den Besuch der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien ablehnte - mit dem Hinweis auf... mehr

