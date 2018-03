später lesen Sechs Plätze im Kabinett SPD gibt Ministerliste am Freitag bekannt FOTO: dpa, ahe tba FOTO: dpa, ahe tba 2018-03-07T17:36+0100 2018-03-07T17:45+0100

Wer wird der nächste Außenminister? Und wer übernimmt das Familien-Ressort? Die SPD will die Besetzung ihrer sechs Ministerien in der neuen großen Koalition am Freitag beschließen und verkünden.

